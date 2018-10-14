وأضافت أن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية.

وتابعت "النهار" أن المعنيين بالتحقيق هم "القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف، بالإضافة إلى اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء، بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف".

وكان قاضي عسكري بالبليدة قرر، في سبتمبر الماضي، سحب جوازات سفر المعنيين بالتحقيق، بعدما كانت قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.

وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته.