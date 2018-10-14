ويأتي الفيلم الوثائقي في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها الـ45، والذى يوافق 14 أكتوبر من كل عام، حيث يرصد تاريخ نشأة القوات الجوية المصرية، منذ 2 نوفمبر 1932 مع الإعلان الرسمي عن ميلاد سلاح الجو المصري.

ومنذ هذا التاريخ شهدت القوات الجوية محطات مضيئة شهدت العديد من الملاحم والبطولات، مرروا بهزيمة حرب 1967 وكيف استطاعت القوات الجوية استعادة قوتها، حتى نصر أكتوبر 1973.

ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على جهود القوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018، ودورها في حماية حدود الدولة المصرية، في الاتجاه الجنوبي والغربي، بالإضافة إلى عرض مشاهد من التدريبات الجوية المشتركة التي تشارك فيها القوات المصرية.