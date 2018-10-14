وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لأهالي شمال سيناء مع إرساء عدد كبير من المشروعات التنموية في جميع المجالات.

وتم تكليف الهيئة الهندسية للجيش بتنفيذ 310 مشاريع بتكلفة قدرها 195 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 145 مشروعا وجاري تنفيذ 165 مشروعا آخر.

وأضاف الرفاعي، في حوار مع القناة الفضائية المصرية الأولى، أن العملية الشاملة سيناء 2018 استهدفت تطهير مناطق وسط وشمال سيناء وملاحقة البؤر الإرهابية بالدلتا والظهير الصحراوي.

كما عملت على تعزيز قدرات التأمين الشاملة للحدود الخارجية للبلاد، ومجابهة أي عملية تسلل وتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في الداخل.

وأكد المتحدث العسكري أن القوات المشاركة في العملية ذات تدريب وتسليح خاص في مجابهة الإرهاب من الصاعقة والمظلات بالإضافة للعناصر من الشرطة المدنية.

وكشف أن هذه القوات خضعت لبرنامج تأهيل نفسي ومعنوي ترتكز على العقيدة القتالية للقوات المسلحة، وهي "إما النصر أو الشهادة في سبيل أمن واستقرار الوطن".