وقال السيسي في حديث لصحيفة "الشاهد" الكويتية، نشر مساء الجمعة، إن "الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها".

واعتبر الرئيس المصري أن أن "ما سمي الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة"، مشيرا إلى أن "تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية".

وأضاف: "مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري، الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف".

وأشار إلى أن "تلك الفوضى الخلاقة التي قادها الإخوان دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا"، موضحا أن "سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد".

ودعا الرئيس المصري إلى "ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية"، مؤكدا أنه "بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي عليها".

وأبدى السيسي تخوفه بسبب وجود آلاف الإرهابيين في سوريا أتوا من دول العالم، متسائلا: "أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سوريا؟"، ملمحا إلى احتمال "استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة".

كما جدد مطالباته بتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن "الدين لا يتعارض مع الحياة، لأن من خلق الدين والحياة هو رب العالمين"، لكن "المشكلة تقع بالفهم الخاطئ للنصوص وإسقاطها في غير موضعها".