ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تأكيد وزير الداخلية السعودي أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه وزير الداخلية السعودي "بالتعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية"، مؤكدًا على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

كما شدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.