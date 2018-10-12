أبوظبي - سكاي نيوز عربية رحب مصدر سعودي مسؤول، بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية، عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك، يجمع المختصين في البلدين الشقيقين، للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول.