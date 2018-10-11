وتابع ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية "لدينا محققون هناك، ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث".

وكان السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان وصف التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل المملكة للصحفي جمال خاشقجي بـ"الخاطئة تماما" قائلا إنه "لا أساس لها من الصحة، ولا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، أو نواياهم".

وتتابع القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول، منذ الأربعاء الماضي، ما ورد عن اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وأكدت القنصلية أنها تنسق مع السلطات المحلية التركية، لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي بعد خروجه من المبنى.