وبحسب مصدر عسكري، فإن وحدة تابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، لـ15 قاربا مطاطيا كانت في وضعية صعبة، وعلى متنها 366 شخصا، يحاولون الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن المهاجرين، الذين لم يفصح عن جنسياتهم، نقلوا "سالمين" إلى ميناء القصر الصغير شمال المغرب.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن "وحدة من خفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية، طاردت واعترضت، الثلاثاء، قاربا قام بتحركات مشبوهة بساحل مدينة العرائش".

وأوضح أن البحرية الملكية اضطرت إلى إطلاق الرصاص، بسبب عدم استجابة القارب للطلقات التحذيرية، وقيامه بمناورات خطيرة، بهدف الاصطدام، معرضا سلامة فرقة البحرية الملكية للخطر.

وكشفت عملية تفتيش القارب الموقوف عن نحو 58 مهاجرا غير شرعي، من أصول مغربية.