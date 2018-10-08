وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، ياسر بن عيسى الناصر، في تصريح عقب الجلسة الاعتيادية، الاثنين، إن المجلس "رحب وقدّر أيّما تقدير الموقف الأخوي للأشقاء في المملكة والإمارات والكويت بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم الموقرة وحكومة مملكة البحرين"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد مجلس الوزراء البحريني بـ"المواقف النبيلة لقيادات هذه الدول التي قدمت نموذجا للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء، يؤكد على صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك والإيمان المطلق بوحدة الهدف".