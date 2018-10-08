وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن عشماوي سقط في يد الجيش فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، في عملية أمنية في درنة.

والعشماوي مطلوب في مصر لضلوعه بأعمال إرهابية بعد انتمائه لجماعة "أنصار بيت المقدس"، كانت أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في سبتمبر 2013

وبعد المحاولة التي باءت بالفشل، أُعلنت الأجهزة المصرية، للمرة الأولى، أن أحد مخططي العملية هو هشام عشماوي، الضابط السابق بسلاح الصاعقة.

وكانت آخر عملية إرهابية لعشماوي، قبل هروبه إلى ليبيا، الهجوم على دورية أمنية في أكتوبر 2017.