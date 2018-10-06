وفي كينيا زارت السيدة الأولى الحديقة الوطنية لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحيوانات، وأتبعت ذلك برحلة سفاري سريعة.

وقامت ميلانيا بزيارة أطفال في دار للأيتام، وشاهدت عرضا لأطفال على مسرح نيروبي الوطني.

وكانت السيدة الأولى بدأت رحلتها من غانا حيث تفقدت أطفالا حديثي الولادة وقابلت أمهاتهم، ثم توجهت إلى مالاوي حيث زارت عددا من المدارس الابتدائية.

وستكون مصر محطتها الأخيرة في الجولة التي تشمل أربع دول لتسليط الضوء على رعاية الأطفال والتعليم والسياحة وحماية البيئة.

جدول الزيارة

وتتأهب العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت لاستقبال ميلانيا، حيث من المقرر أن تستمر زيارتها من الساعة 11:30 صباحا وحتى 5.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وبعد وصولها إلى مطار القاهرة، ستتوجه إلى قصر الاتحادية للقاء السيدة الأولى المصرية انتصار السيسي.

بعد ذلك ستتوجه السيدة الأولى إلى مقر السفارة الأميركية بالقاهرة، ثم تزور المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات الأثرية، وبعد ذلك العودة إلى مطار القاهرة للمغادرة إلى إيرلندا.