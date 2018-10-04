وأوضحت المصادر أن السلطات تحقق في سبب الانفجار الذي وقع في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القلوبية، المجاورة للعاصمة.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن الانفجار وقع في خزان شركة بترول في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، مقدرة الخسائر المادية بنحو 100 مليون جنيه (حوالي 5.5 مليون دولار).

وتحدثت التقارير عن عملية بحث عن عامل، بخلاف القتيل والمصابين الثلاثة، كان في موقع الحادث قبيل وقوعه.

وأشار موقع "صدى البلد" إلى أن "المستودع ملك شركة توتال للمواد البترولية، وبه خزانات لحفظ البنزين لتوزيعها بعد ذلك على محطات التموين التابعة للشركة".

وأضاف أن المستودع كان مغلقا لإجراء الصيانة، و"تم تفريغ كافة الخزانات من المنتجات البترولية، إلا أنه أثناء عملية الصيانة فوجئ فريق الإصلاحات بأن المواسير الخاصة بالخزانات بها بقايا غازات، وهو ما تسبب في حدوث الانفجار".