وأكد الرئيس الروسي أن الاتفاق مع تركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، يتم تنفيذه بنجاح.

وقال بعد محادثات مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في سان بطرسبرغ، إن الاتفاق يجري تنفيذه بنجاح مع تركيا "التي تقنع الفصائل المسلحة بمغادرة المنطقة".

وأشار إلى أن التنفيذ الناجح للاتفاق يعني أنه "لن يكون هناك عمل قتالي واسع النطاق"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويدعو الاتفاق التركي الروسي الذي تم إبرامه الشهر الماضي، إلى خروج الفصائل السورية المسلحة وإزالة الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، والتي سيتم إنشاؤها بحلول 15 أكتوبر الجاري.

وستكون هذه المنطقة على مساحة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا، حيث تنفذ قوات من روسيا وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دوريات مشتركة.