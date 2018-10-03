وقالت الوزارة في بيان: "في إطار العمل اليومي للوحدات العسكرية في مكافحتها للإرهاب، انفجر ظهر الأربعاء لغم على عربة عسكرية بمرتفعات الشعانبي بالقصرين، أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة اثنين آخرين".



وأوضحت الوزارة أنه تم نقل الجريحين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرة إلى أن وضعهما الصحي ليس خطيرا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.



واعتبرت وزارة الدفاع منذ 2014 جبال الشعانبي، منطقة عسكرية مغلقة، وتقوم بعمليات تمشيط مستمرة، لتعقب مجموعات مسلحة نفذت عمليات استهدفت قوات الجيش والأمن.



وقتل شخصان مطلع الأسبوع الفائت بسبب لغم أرضي انفجر بينما كانا يمران في شاحنة.



ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت عام 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة، وفندقا في سوسة، مخلفة 60 قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.