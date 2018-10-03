وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن طائرة الأمم المتحدة التي تقل نجلي صالح، ستصل إلى العاصمة الأردنية خلال ساعات.



وأصدر التحالف التصريحات اللازمة للطائرة التي تقل نجلي الرئيس اليمني السابق، صلاح ومدين.



وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية، قد منعت الجمعة، طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، كانت ستقل نجلي الرئيس السابق خارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.



وكلفت الأمم المتحدة طائرة تابعة لها بنقل نجلي صالح إلى خارج اليمن بحسب اتفاق الإفراج عنهما من قبل الانقلابيين.