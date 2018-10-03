وقالت الوزارة إن الاشتباك الذي شهدته مزرعة بمدينة العريش، جاء بناء على معلومات حصل عليها قطاع الأمن الوطني عن استعداد إرهابيين بالعريش، لشن اعتداءات تزامنا مع احتفالات السادس من أكتوبر في مصر.

وتابعت: "داهمت القوات تلك العناصر في إحدى المزارع بالعريش، وقتلت 15 عنصرا منهم، عقب تبادل لإطلاق النار".

وأشارت الداخلية إلى أنها عثرت على عدد من الأسلحة والخائر بحوزة الإرهابيين.

وتشن القوات المصرية حملة أمنية منذ فترة طويلة، لتطهير شمال سيناء من المجموعات المتطرفة التي تنشط بالمنطقة، وعلى رأسها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش".

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت وتيرة الهجمات التي يشنها "أنصار بيت المقدس"، التي استهدف معظمها قوات الجيش والشرطة في سيناء وباقي محافظات مصر.