وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن هيئة الجوازات والسجل المدني أقرت الإجراءات بالتنسيق مع الجانب المصري.

وأكدت الهيئة أن "المبالغ المسموح بها للدخول أو الخروج عبر منافذ مصر هي 10 آلاف دولار فقط، وأن أي مبالغ أكثر من ذلك تعتبر تهريبا، ما لم يخطر صاحبها سلطات الجمارك عند منافذ الدخول، وأخذ إقرار بقيمة المبلغ عند الدخول، بجانب إبراز الإقرار عند الخروج مع قيمة المبلغ المتبقي".

ونصحت الهيئة المسافرين بعدم حمل أكثر من مبلغ 5 آلاف جنيه مصري فقط، لافتة إلى أن "أي زيادة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة بأن "إجراءات الإقامة يتم من خلالها منح السودانيين المسافرين إلى مصر ختم دخول يسري لمدة 6 أشهر من الجانب المصري، وتمنح بعد فترة الستة أشهر شهرين إضافيين مهلة لتوفيق الأوضاع وتجديد الإقامة".

وأوضحت الهيئة أنه "في حالة عدم توفيق الوضع ومكوث الشخص لأكثر من 8 أشهر يدفع مبلغ 2200 جنيه مصري غرامة التخلف، إضافة للرسوم الإدارية".

وناشدت الهيئة المسافرين بـ"ضرورة اتباع توجيهات السلطات المصرية الخاصة بالضوابط الهجرية وفق القانون، لأن عدم الالتزام يؤدي إلى الإبعاد".