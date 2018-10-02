ولم تنفذ ألمانيا سوى تدخلات محدودة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، تركزت على التدريب والاستطلاع والإنقاذ الطبي وحفظ السلام.

وذكرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن القوات الجوية الألمانية ستنهي طلعاتها بحلول 31 أكتوبر 2019، بدون أن تورد سببا للقرار.

وكان البعض من أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار يسار الوسط والشريك الأصغر في ائتلاف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحاكم، قد أثار الشكوك بشأن هذه الطلعات.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة الألمانية لم تحدد موعدا لإنهاء بعثة القوات الألمانية لتدريب أفراد الجيش العراقي، لكن من المقرر مراجعتها في 30 أبريل المقبل.

وسيكون للمجلس الأدنى بالبرلمان القول الفصل بشأن استمرار نشر نحو 800 ألف جندي ألماني في المنطقة.