وذكرت صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قوات الجيش نجحت في "توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة".

وأوضح أن "العملية جرت بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد بعض مهربي المواد المخدرة تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضي المصرية من الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".

وتابع: "قامت عناصر حرس الحدود برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإحباط عملية التهريب أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية مما أسفر عن ضبط عربة دفع رباعي محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ (72) كغم من مادة الهيروين المخدر".