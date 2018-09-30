وقال العقيد تركي المالكي، إنه في تمام الساعة 04:50 والساعة 05:05، فجر اليوم، رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان، وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك، مما تسبب في أضرار مادية طفيفة.

وشدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها".

ودأبت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على عرقلة الملاحة البحرية عبر الزوارق المفخخة والألغام البحرية التي تطلقها بشكل عشوائي.