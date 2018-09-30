وأضافت الوكالة أن ثمانية أشخاص آخرين جرحوا ونقلوا إلى المستشفيات.

وحسب المعلومات الأولية فإن شجارا نشب بين لاجئ سوري وآخر أفغاني، سرعان ما توسع لتشارك فيه مجموعات من اللاجئين السوريين والأفغان.

وكان مخيم مالاكاسا أقيم إثر التدفق الكبير للاجئين خلال العامين 2015 و2016 وبعد إقفال الحدود الأوروبية ما أبقى نحو 70 ألف لاجئ في اليونان.

ووعدت وزارة سياسة الهجرة خلال الفترة الأخيرة باتخاذ تدابير لتحسين شروط العيش الصعبة في المخيم.

وكثيرا ما تشهد مخيمات اللاجئين في اليونان أعمال عنف بين مجموعات من دول مختلفة، وهي أصلا تعاني من الاكتظاظ.