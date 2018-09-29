وأفادت تقارير صحفية لبنانية أن السيدة فيدا رضوان (43 عاما) كانت تقود سيارتها على كورنيش بيروت، قبل أن تصطدم بحاجز معدني وتسقط من ارتفاع يقترب من الخمسين مترا، في الساعات الأولى من صباح السبت.

ومع قوة صدمة السيارة التي استقرت على الشاطئ قرب صخرة الروشة، فارقت السيدة الحياة على الفور.

وقالت المديرية العام للدفاع المدني في صفحتها على "فيسبوك"، إن "أفراد الدفاع المدني سحبوا جثمان مواطنة ونقلوه إلى المستشفى، إثر سقوط سيارتها من كورنيش الروشة إلى شاطئ البحر وذلك عن ارتفاع 48 مترا".

وحسب معلومات أولية صرح بها مصدر أمني لصحيفة "النهار" اللبنانية، فإن الضحية "لم تكن تسير بسرعة كبيرة، إلا أنها انحرفت فجأة عن الطريق. لا نعلم سبب ذلك".

لكن المصدر أضاف: "معلوماتنا تشير إلى أن فيدا تتوجه يوميا في هذا التوقيت إلى المنطقة من أجل إطعام الكلاب والقطط. هذه معلومات أولية وننتظر انتهاء التحقيق".