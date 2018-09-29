وكان الجبير قد قال أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، الجمعة، "إن ممارسات قطر جعلت مقاطعتها خيارا لا مفر منه، بسبب دعمها للإرهاب، وإيواء المتطرفين، ونشر الكراهية في إعلامها".

وردت مندوبة السعودية، السبت، على كلام مندوب قطر قائلة: "المملكة ليست المتهم هنا باحتضان ودعم الإرهاب، قطر هي الممول والداعم للإرهاب".

وأضافت: "إن وفد بلادي يرفض تماما ويستنكر البيان الذي تقدم به مندوب وفد قطر".

وتابعت أن "قطر تدعم الأصوليين منذ منتصف التسعينيات، وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين، وهي مقر لقيادات الإخوان".

ومضت تقول إن "هذه الجماعات ولدت جماعات أخرى، مثل التكفير والهجرة والقاعدة وجبهة النصرة. كما سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشات التلفزيون لتقوم بتبرير التفجيرات الانتحارية".

وأوضحت: "كما إنها (قطر) تأوي مجموعات إرهابية، فأحد قادة تنظيم القاعدة دخل إلى المملكة بجواز قطري، وألقت المملكة القبض على عدد من أعضاء القاعدة، قدموا إلى المملكة بجوازات قطرية".