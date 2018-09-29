وأكد الجبير في كلمته أمام الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، أن "سيادة المملكة العربية السعودية خط أحمر ولا نقبل التدخل بشؤوننا". وأضاف "رسالتنا تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم لتعيش أجيال المستقبل بسلام".

وأضاف الوزير السعودي، أن أنشطة إيران الإرهابية ما زالت تزعزع استقرار المنطقة، معلنا دعم الاستراتيجية الأميركية في مواجهة إيران.

واعتبر الجبير أن السلوك العدواني لإيران يشكل خرقا لكافة المواثيق الدولية، مضيفا "نؤمن أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران".

وفي الشأن اليمني، أكد الجبير أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل زعزعة الأمن في المنطقة، مشيرا إلى المليشيات الانقلابية أطلقت 199 صاروخا على السعودية حتى الآن.

وأضاف أن "السعودية تجدد التزامها الحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث"، إضافة إلى استمرارها بتقديم وتسهيل كافة الأعمال الإنسانية، مؤكداً أن الدعم الذي قدمته السعودية لليمن خلال 4 سنوات بلغ 13 مليار دولار.

وأكد الجبير أن "القضية الفلسطينية تبقى قضية السعودية والعالم الإسلامي المحورية"، وأن "إقامة دولة مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية حق فلسطيني.

وفيما يختص بالأزمة السورية، أكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254 والتوصل إلى الحل السياسي وفق مبادئ إعلان جنيف 1