وذكرت المحكمة في بيان أن السلطة الفلسطينية تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة.

وتطالب السلطة الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".

جاءت الخطوة الفلسطينية على خلفية التوتر في العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين، والذي نبع جزئيا من قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قطعت الاتصال مع الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.