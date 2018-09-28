وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن طفلا لقي مصرعه بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما ارتفع عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين إلى نحو 269 إصابة، من بينهم 47 إصابة بالرصاص الحي، حالة عدد منهم حرجة.

وتشهد المناطق الحدودية في قطاع غزة منذ أواخر مارس من العام الجاري اشتباكات كل يوم جمعة في إطار "مسيرات العودة"، حيث قتل منذ ذلك الوقت أكثر من 180 شخصا.