وقال مصدر قضائي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تهم التخطيط لاغتيال بان تعود إلى زيارة قام بها بان إلى الجنوب اللبناني عام 2013.

وحسب المصدر، وجهت للفلسطينيين الأربعة اتهامات بالتخطيط لعمليات إرهابية في لبنان، منها عمليات تهدف لتسميم أفراد الجيش.

كما اتهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الفلسطينيين، بالتخطيط لعملية إرهابية بجزيرة سردينيا في إيطاليا.

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن المتهمين بينهم موقوف واحد و3 فارين.

والخميس أعلن الأمن العام أنه أوقف فلسطينيا لانتمائه إلى تنظيم "داعش" وتواصله مع إرهابيين في الداخل السوري، وبالتحقيق معه اعترف بارتباطه بأحد كوادر التنظيم في سوريا ويدعى "أبو جلاد" الذي كلفه بتصنيع المتفجرات ودس المواد السامة.

وبحسب بيان صادر عن الأمن العام، فإنه "بناء على طلب أبو جلاد أقدم صاحب العلاقة على دس سموم قاتلة بالاشتراك مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية، ويتردد إلى لبنان للزيارة، بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين في لبنان والخارج".

وأضاف البيان: "العملية الأولى تهدف إلى دس السم في أحد خزانات المياه التي يتزود منها يوميا أحد صهاريج الجيش اللبناني بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية، وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين، والثانية تقضي بتنفيذ عملية تسميم جماعي في إحدى الدول الأجنبية، بحيث يتم دس السم في الطعام خلال إحدى الحفلات العامة هناك".