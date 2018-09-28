وقال آل خليفة في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" إن أغلبية الدول ترى وجاهة كبيرة في موقف الرئيس الأميركي تجاه الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن "المسألة ليست عزل إيران، لأن إيران هي من عزلت نفسها عن العالم، لكن المسألة هي صد عدوان إيران".

وأضاف أن الجهود المبذولة لاحتواء الخطر، الذي يمثله النظام في طهران لا تستهدف الشعب وإنما تستهدف صد الأذى من النظام الإيراني.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن لم يأخذ في الاعتبار مصالح دول الجوار مع إيران، وكان من غير الممكن الإبقاء عليه.

وبشأن احتمال الوصول إلى اتفاق بديل، قال آل خليفة: "هذا أمر مطروح لكن ما يهمنا هو وقف سياسة إيران التخريبية.. نريد أن نتأكد بأن سلامة بلداننا وشعوبنا تؤخذ في الاعتبار في أي حل يتم التوصل إليه".

وعبر الوزير البحريني عن دعم بلاده لإقامة تحالف استراتيجي بين دول الخليج ومصر والأردن مع الولايات المتحدة، في إطار ما أعلن عنه الرئيس الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن.

وقال إنه الهدف من التحالف ليس عسكريا فقط، وإنما سيتضمن علاقات اقتصادية واستثمارية وأمنية في مختلف المجالات".

ووصف هذا التحالف بأنه "حقيقي.. إنه لا يهدف فقط لصد العدوان بل سيستفيد منه كل فرد من شعوبنا ".

لكن الوزير استدرك بأن هذا التحالف لا يزال في طور التأسيس، معبرا عن تطلع بأن يقام على أسس قوية ومتينة.