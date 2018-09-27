وفي نشرته المسائية، عرض التلفزيون الرسمي مشاهد تظهر بوتفليقة جالسا على رأس الطاولة ويتصفح وثائق قبل بدء الجلسة يحوط به الوزراء.

وتعرض الرئيس الجزائري (81 عاما) لجلطة دماغية في 2013 وبات ظهوره العلني نادرا.

وظهر للمرة الاخيرة مستقبلا المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في 17 أيلول/سبتمبر.

وقبل أقل من سنة من الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2019 صدرت دعوات عدة من أنصار لبوتفليقة تناشده الترشّح لولاية خامسة، علماً بأنه يحكم البلاد منذ 1999.

ورغم أن الرئيس الجزائري لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم الترشّح أم لا، فإن العديد من المراقبين يرجّحون فرضية ترشّحه.