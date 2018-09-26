أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء، أن قيام القوات الأميركية بسحب بعض من البطاريات المضادة من طراز باتريوت، إجراء روتيني داخلي.