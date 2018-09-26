أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء، أن قيام القوات الأميركية بسحب بعض من البطاريات المضادة من طراز باتريوت، إجراء روتيني داخلي.
وقالت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأميركية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي".
وأضاف البيان "ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأميركية".
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".