وقال أمزازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إنه لا توجد "أي نية بتاتا لإدراج العامية في المقررات الدراسية"، واصفا الجدل بـ"التشويش على العمل الذي نقوم به".

وشدّد في كلمته على أن "لا مكان للعامية في مقررات التعليم الابتدائي".

وقال الوزير "لدينا كتب معتمدة منذ سنة 2002 توجد فيها كلمات من هذا النوع ولم يسبق أن أثارت أي نقاش، ولا نعرف كيف انصب النقاش المجتمعي في هذا الإطار هذه السنة، ولا أعرف لماذا وقعت هذه الضجة".

وأردف قائلا "لكن الأهم هو أنه لا توجد أي نية، سواء سياسية أو علمية، لإدراج العامية في المقررات".

كما أشار وزير التربية الوطنية إلى أن عدد مفردات الدارجة التي تتضمنها ثلاثة كتب الابتدائي لا يتعدى ثماني كلمات، مضيفا "سنسائل الناشرين السنة المقبلة قبل نشر أي مقرر لتفادي هذه الضجة".

وكان ناشطون وسياسيون في المغرب انتقدوا استعمال وزارة التعليم لمفردات من الدارجة بالمناهج الدراسية، فيما وصف آخرون الخطوة بالإيجابية، مشيرين إلى أن تطوير أي لغة وتقريبها من المتعلم يحتاج إلى مصطلحات يفهمها المتلقي.