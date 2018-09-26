وأضاف هوك أن على الشركات الخاصة أن تختار بيننا وبين الإيرانيين مشيرا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأوروبيين قوية.

وأشار المبعوث الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر بغض النظر عن أي إطار جديد بين الأوروبيين والإيرانيين.

وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن لم تسع لاجتماعات عبر قنوات دبلوماسية مع إيران مؤكدا أن كل ماقيل هو علني.

وحول التدخل الإيراني بالشأن العراقي، قال هوك إن تركيز الولايات المتحدة منصب على النيل من قاسم سليماني الذي يشغل 10 آلاف مقاتل في العراق لاستهداف الولايات المتحدة هناك.