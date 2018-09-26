وذكر بلاغ رسمي أنه نجم عن عملية إطلاق النار إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

وتابع المصدر، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.