وعندما سئل هل أثارت تهديدات إيران أي قلق لديه، قال الوزير الأميركي للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية "لا. لم تثر (قلقي). كنا واضحين تماما بأنه لا ينبغي أن يدفعونا للانجرار لذلك. وأتمنى أن تسود عقول أهدأ وأكثر حكمة".

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، رفضت اتهام إيران لواشنطن في الهجوم، قائلة إن على الزعماء الإيرانيين النظر بشكل أكبر إلى الداخل.

وأضافت "إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بحاجة إلى النظر إلى قاعدته لمعرفة من أي يأتي هذا. يمكنه أن يلقي باللوم علينا كما يريد. الشيء الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن ينظر إلى المرآة".