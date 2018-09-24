وذكرت مصادر إن شابا يدعى محمد أبو الصادق (21 عاما) وهو من سكان مخيم الشاطئ، قتل برصاصة أصابته في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون في منطقة السودانية الساحلية شمال غربي القطاع، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وشهد الأحد، مقتل فلسطيني وإصابة 20 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجات ليلية عند السياج الأمني شرقي قطاع غزة.



وفي هجوم آخر، أصيب فلسطينيان بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار شرقي القطاع.



وبعد فترة هدوء دامت عدة أسابيع، عادت مسيرات العودة إلى الحدود بين غزة وإسرائيل، التي تشهد منذ أواخر مارس الماضي احتجاجات تبلغ الذروة كل يوم جمعة، لتأكيد حق العودة للاجئين إلى بلداتهم التي هُجروا منها قبل نحو 70 عاما.