وأدى سوء الأحوال الجوية إلى وقوع أضرار مادية وانقطاع شبكات الاتصالات وانعزال الولاية أكثر من ثلاث ساعات، فيما غمرت المياه وسط نابل.



وتساقط ما يصل إلى 197 ملم من المياه في بعض أنحاء نابل، أي ما يشكل نحو نصف المنسوب السنوي للأمطار في المنطقة.



وكان المتحدث باسم الوزارة سفيان الزعق، قد أوضح الأحد، أن رجلا ستينيا قضى غرقا في تاكلسة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة تونس، كما تم العثور على جثة مسن آخر في بئر بورقبة في نابل.



وأعلن الزعق أن شقيقتين جرفتهما السيول لدى خروجهما من مقر عملهما في بوعرقوب، على بعد نحو 45 كيلومترا من العاصمة.