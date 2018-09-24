وتناول اللقاء تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، إذ أكد العاهل الأردني أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وتطرق اللقاء إلى الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أكد ملك الأردن ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للوكالة لمواصلة تقديم خدماتها، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية.

ووفقا لـ"بترا"، فقد تطرق اللقاء إلى الأزمة السورية، وضرورة دعم الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي لها، وبما يحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها.

كما جرى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي في تغريد على حسابه بموقع تويتر: "استمتع دائمًا باللقاء مع الملك عبد الله.. لقد أكدنا على الرابطة القوية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة و الأردن، والتزمنا بإحراز تقدم في القضايا الإقليمية الرئيسية.