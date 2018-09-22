وأورد الجيش اللبناني أنه بعد تعرض المركب للغرق قبالة السواحل اللبنانية في شمال البلاد "توجهت دورية من القوات البحرية على الفور وعملت على انتشال جثة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وإنقاذ الباقين".

وكان على متن المركب الذي انطلق من الساحل اللبناني، "39 شخصاً من الجنسية السورية متوجهين إلى قبرص بطريقة غير قانونية"، وفق الجيش اللبناني الذي أشار إلى أنه جرى نقل أربعة منهم إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.

وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن بين الركاب، وغالبيتهم من السوريين، لاجئين فلسطينيين، لافتاً إلى أن "الطفل الذي فارق الحياة فلسطيني من مخيم نهر البارد في شمال لبنان". كما أن المصابين الأربعة الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم فلسطينية وثلاثة سوريين.

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن وجود أقل من مليون.

كما يستضيف لبنان وفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيماً.