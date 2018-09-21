ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان، التي تقع ضمن نطاقها محافظة العارضة، المقدم يحيى القحطاني، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا بسقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منزل سكني بمحافظة العارضة مما نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة.

وأضاف القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت الميليشيات الموالية لإيران أطلقت قبل يومين مقذوفات على منزل بمحافظة ظهران الجنوب، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية، دون أن يتسبب في إصابة أحد.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، أطلقت الميليشيات الموالية لإيران ما نحو 200 صاروخ على الأراضي السعودية.

ودأبت ميليشيات الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية في السعودية في الآونة الأخيرة، لكن قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لها باستمرار.

وتقود السعودية تحالفا لدعم الشرعية في اليمن، يشن غارات جوية على مواقع المتمردين ويدعم القوات المشتركة من أجل استعادة الأراضي التي استولى عليها الحوثيون على مدار السنوات الماضية.