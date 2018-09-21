وتحطمت الطائرة، أثناء مهمة تدريب، الخميس، في أم درمان على طول الضفة الغربية لنهر النيل.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد خليفه الشامي، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز (k8) في منطقة الكوداب شمالي أم درمان بعد إقلاعها من قاعدة تدريبية ليلية". مضيفا أن الحادث "أدى إلى استشهاد طياريها الاثنين".

والاثنين، تحطمت مروحية عسكرية في ولاية دارفور الغارقة في الحرب أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.

وأكد الجيش إنقاذ كل ركابها الذين لم يعلن عن عددهم رغم اشتعال النيران في المروحية.

ويحتوي معظم الأسطول الجوي السوداني على طائرات روسية الصنع، إذ عانى خلال السنوات الماضية من حوادث عدة، في حين يلقي الجيش باستمرار باللوم على المشكلات التقنية والطقس السيء.

وفي يونيو 2017، قتل 4 اشخاص هم طاقم مروحية عسكرية تحطمت شمالي البلاد.

وفي إبريل 2016، تحطمت طائرة شحن روسية من طراز انتونوف في ولاية كردفان بشمال البلاد في حادث أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الخمسة.