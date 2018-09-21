واعتبر ليبرمان أن هذه التسريبات تجاوزت الخطوط الحمراء وأضرت بالأمن القومي لإسرائيل، مطالبا بتفعيل جهاز الشاباك لوقف هذه التسريبات.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد كشفت عن تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت في جلسة للمجلس الوزاري المصغر الأحد الماضي، وجه خلالها تحذيرا من أن احتمال اندلاع مواجهات واسعة النطاق في الضفة الغربية يتراوح ما بين 60 – 80%.

وأشارت التسريبات أن هذه المواجهات لو اندلعت ستكون مؤثرة أكثر من أحداث غزة، وستحتاج اسرائيل إلى قوات كبيرة للسيطرة عليها.

وأضاف رئيس الأركان خلال الاجتماع إلى أن الخطوات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق السلطة الفلسطينية تزيد من احتمال اندلاع تلك المواجهات، معتبرا أن الإدارة الأميركية لا تقدر تبعات خطواتها بحق السلطة الفلسطينية، ومطالبا الحكومة الإسرائيلية بتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.