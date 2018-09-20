وألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على سوريا في إسقاط الطائرة، قائلا إن البطاريات السورية المضادة للطائرات "أطلقت النيران عشوائيا"، و"لم تكلف نفسها" عناء التأكد من أنه لا توجد طائرات روسية في الجو.

وجاء في بيان الجيش "قائد سلاح الجو الإسرائيلي والوفد المرافق له سيقدم تقريرا عن الوضع يشمل كل الجوانب بما في ذلك المعلومات التي سبقت القيام بالمهمة، ونتائج تحقيق جيش الدفاع في الواقعة".

وعلى الجانب الروسي، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتن قبل عرض إسرائيل بمشاركة معلومات مفصلة عن غارتها الجوية التي أدت إلى إطلاق القوات السورية نيرانها التي أسقطت طائرة الاستطلاع الروسية قبالة سواحل سوريا.

وكانت القوات السورية قد أخطأت وظنت الطائرة الروسية من طراز إل-20 طائرة إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل كل أفراد طاقمها الخمسة عشر الاثنين الماضي.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم في تحطم الطائرة على إسرائيل، لكن بوتن سعى لنزع فتيل التوتر، وأشار إلى "سلسلة من الظروف المأساوية غير المقصودة".

وهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء الماضي بوتن معربا عن أسفه لمقتل طاقم الطائرة، وملقيا باللوم على سوريا.

وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين الأربعاء، للصحفيين بأن الخبراء الروس سيدرسون البيانات التي سيقدمها قائد القوات الجوية الإسرائيلية.