وطالب أبناء القبيلة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم، والتحرك لوقف انتهاك المواثيق الدولية وما سموه "السياسة العنصرية التي تعتمدها قطر" ضد أبناء قبيلتهم.

وفي وقت سابق، انتقد الناشط القطري ممثل قبيلة الغفران حمد خالد المري، دعم حكومة الدوحة للتنظيمات الإرهابية مع تخليها عن مواطنيها من قبيلته المضطهدة.

وأجرى المري مقارنة بين تكريم النظام القطري ليوسف القرضاوي المدرج على قوائم الإرهابيين، الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين وهو في قطر من جهة، وحال قبيلته التي لا تطالب سوى بحقوقها، من جهة أخرى.

وأبدى المعارض القطري "ألمه" مما يطلقه الناس تجاه قطر التي أصبحت داعما للإرهاب، وذلك خلال مشاركته في ندوة على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

كما أشار إلى "ازدواجية المعايير" للنظام القطري، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.

وتحدث المري عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران، من جانب النظام القطري.