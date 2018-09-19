وبدأت في وقت سابق مفاوضات بين الحزبين الكرديين الرئيسين في العراق بشأن منصب الرئيس الجمهورية، وسط مطالبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب الرئيس.

في غضون ذلك، بحثت قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حسم اسم مرشحها للمنصب نفسه، وانحسرت المنافسة بين ملا بختيار رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب، وبرهم صالح الرجل الثاني في الحزب، قبل انشقاقه عنه مطلع العام الجاري.

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن، الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من التاسع عشر من سبتمبر الجاري.

وأوضح رئيس البرلمان الجديد في العراق، محمد الحلبوسي، أن الترشيح للمنصب سيكون إلكترونيا، عبر إعلان الموعد عن طريق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

ومنذ عام 2004، هيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية بعدما جرى اختيار زعيمه السابق جلال الطالباني لهذا المنصب لدورتين متتالتين، ثم الرئيس الحالي فؤاد معصوم الذي تولى منصبه في 2014.

وبموجب قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي صادق عليه مجلس النواب في 2012، فإن الترشيح للمنصب يجري خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فيما يتم غلق باب الترشيح بعدها بثلاثة أيام.

وبحسب الدستور، يجب أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، ويفوز المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.