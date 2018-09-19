وتوفي 3 مرضى وأصيب 12 شخصا بغيبوبة، لدى خضوعهم لجلسات غسيل كلوي في مستشفى "ديرب نجم" المركزي الحكومي.

وأصدرت وزارة الصحة قرارا بإغلاق الوحدة، فيما فتحت السلطات تحقيقا عاجلا للوقوف على أسباب الحادث.

وقال السيسي تعليقا على الواقعة، خلال افتتاح مستشفى عسكري بمحافظة المنوفية، الأربعاء: "لن نترك شيئا، وأي مقصر سيتم التعامل معه بالقانون".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد زارت مستشفى "ديرب نجم"، لإلقاء نظرة على أجهزة الغسيل الكلوي التي تسببت في الواقعة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن وحدة الغسل الكلوي بالمستشفى شهدت عملية صيانة خلال الفترة الماضية، مما يزيد التكهنات بشأن أسباب الواقعة.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، إذ اعتبر كثيرون أنها تعكس حالة الإهمال التي تعاني منها الكثير من المستشفيات في البلاد، مطالبين السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.