وجاء في تقرير نشره التحالف اليمني على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن محافظة تعز تصدر قائمة الضحايا المدنيين بـ367 قتيلا ثم الحديدة 226 قتيلا وإب 74 والضالع 62 والبيضاء 61.

وذكر التحالف في التقرير الذي عرضه خلال ندوة عقدت بمقر الأمم المتحدة، في جنيف، عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، أن انتهاكات ميليشيات الحوثي خلال الأعوام الأربعة الماضية تنوعت بين القتل والإصابة والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل.

ووفقا للتقرير، فقد أدت انتهاكات ميليشيات الحوثي إلى مقتل 182 مدنيا بسبب الألغام الفردية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات، من بينهم 31 طفلا و24 امرأة و11 مسنا.

وتسببت ألغام الحوثي خلال الفترة ذاتها في إصابة 138 مدنيا، من بينهم 19 طفلا و15 امرأة و4 مسنين.

ورصد التقرير 34 حالة إعدام خارج إطار القضاء، إضافة إلى مقتل 36 شخصا تحت التعذيب، واعتقال واختطاف 1067 يمنيا من بينهم 42 طفلا و23 امرأة و230 سياسيا وناشطا حزبيا وحقوقيا وإعلاميا.

ووثق تقرير تحالف رصد 199 حالة تعذيب في السجون السرية والخاصة التي تشرف عليها ميليشيات الحوثي في صنعاء ومحافظات البيضاء وإب وصعدة وحجة والحديدة وذمار، من بينهم 107 سياسيين، مؤكدا توثيق تجنيد الميليشيات الحوثية 852 طفلا معظمهم في صنعاء.

ووثق ناشطو تحالف رصد مقتل 226 مدنيا خلال النصف الأول من العام الجاري بمحافظة الحديدة، من بينهم 46 طفلا و49 امرأة، بالإضافة إلى هدم وتدمير 75 منشأة خاصه وتضرر 46 منشأة عامة.