ولقي شابان فلسطينيان مصرعهما أيضا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق قرب الحدود مع قطاع غزة، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة استهدف مجموعة من الشبان قرب الحدود في بلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ مارس من هذا العام مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في إطار فعاليات "مسيرة العودة".

ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 180 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه المواجهات، التي تشهد ذروتها في أيام الجمعة.