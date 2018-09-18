وأفاد ببان للأمن المغربي أن من بين الموقوفين أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، كما أن شقيق أحد المعتقلين يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وبحسب البيان، أكدت التحريات وجود رابط قوي بين الخلية ومخططات إجرامية أخرى، إذ اتضح تورط أفرادها في تنفيذ عمليات إجرامية مرتبطة بترويج وبيع المخدرات، وتنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز رهائن، والمطالبة بفديات مالية.

وصادرت الشرطة موادا كانت بحوزة الخلية، من بينها أقنعة وقفازات، وسترة مضادة للرصاص، وأسلحة بيضاء ولوحات أرقام لسيارات.