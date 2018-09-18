وأكدت شركة الكهرباء في بيان، الثلاثاء، استهداف الميليشيات المسلحة لدائرتي الهضبة الجنوب 1و2، مما أدى إلى خروج أغلب محطات التوليد عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

وتجدد القتال بين الجماعات المسلحة، الاثنين، لينهي هدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بعد أن لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم في اشتباكات منذ نهاية أغسطس الماضي.