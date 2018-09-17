وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" في نبأ مقتضب على صفحتها الإلكترونية: "عدوان على اللاذقية يستهدف مؤسسة التقنية والمضادات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ".

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" إن أصوات انفجارات كبيرة سمعت في ريف اللاذقية وخاصة الريف الجنوبي.

وأكدت المصادر أن الأصوات ناتجة عن قصف بصواريخ على القاعدة الصاروخية، التي تتمركز فيها قوات النظام والميليشيات الإيرانية وحقل التدريب على البحر.

ونقلت "سانا" عن ما قالت إنه مصدر عسكري أن الصواريخ التي ضربت اللاذقية أطلقت من البحر، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية استطاعت إسقاط عدد منها قبل وصولها إلى أهدافها.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من إعلان النظام السوري تصدي مضادته الجوية لما وصفه بـ" عدوان إسرائيلي" في محيط مطار دمشق الدولي.